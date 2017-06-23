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Мат в семейном кругу приведет за решеткуСегодня в 08:58

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Конфликтуйте цензурно!

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству по итогам состоявшегося 22 июня заседания рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань.

В случае принятия инициативы, из соответствующего положения КоАП РФ исчезнет словосочетание "в общественных местах". То есть покарать смогут, например, за нецензурную брань в кругу семьи, пишет "Независимая газета".

Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на "устранение имеющегося правового пробела, затрудняющего в настоящее время привлечение к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях, в том числе совершаемые на почве семейно-бытовых конфликтов".

При этом в качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 1000 до 2000 рублей (в настоящее время - от 500 до 1000) либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 40 часов. Повторное правонарушение будет грозить штрафами от 3000 до 5000 рублей либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов. В действующей редакции КоАП нормы о повторности по данной статье нет, передает "Уралинформбюро".

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