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Весь Курган на сутки останется без водыСегодня в 09:05

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Из-за ремонта очистных сооружений.

1 июля 2017 года во всем Кургане отключат воду. Ее не будет в течение суток.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, отключение связано с ремонтом Арбинских очистных сооружений. "Водный союз" будет приводить их в порядок в рамках подготовки к отопительному сезону.

"Водный союз" уже переложил 3 километра водопроводных сетей, провел 10 капитальных и 18 текущих ремонтов водоразборных колонок. "Тепловые сети" подготовили к зиме 30% теплопунктов, 47% насосных станций, 43% водоподогревателей, 65% вводов и порядка 50% теплотрасс.

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