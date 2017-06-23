×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россиян ждут в Катаре без приглашенияСегодня в 09:21

  • Текст

Визу выдадут по прилету.

Власти Катара упростили визовый режим для россиян. Теперь для въезда в страну им не нужно приглашения и одобрение Министерства внутренних дел эмирата, пишут "Ведомости" со ссылкой на распоряжение ведомства.

Месячную визу гражданам России выдадут в аэропортах Катара за 27 долларов (100 катарских риалов). Для ее получения нужно иметь паспорт, действующий минимум полгода после прибытия, бронь номера в гостинице, не менее 1500 долларов на карте и обратный билет, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ранее визовый режим для россиян смягчили Объединенные Арабские Эмираты. С 1 февраля 2017 года разрешение на въезд можно получить по прилету. Виза выдается на 30 дней, причем ее можно однократно продлить на 30 суток.

Ранее по теме:
Россияне полетят в ОАЭ без визы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Мы едем в далекие края»

Главные новости

Аналитика

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×