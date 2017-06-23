Визу выдадут по прилету.

Власти Катара упростили визовый режим для россиян. Теперь для въезда в страну им не нужно приглашения и одобрение Министерства внутренних дел эмирата, пишут "Ведомости" со ссылкой на распоряжение ведомства.

Месячную визу гражданам России выдадут в аэропортах Катара за 27 долларов (100 катарских риалов). Для ее получения нужно иметь паспорт, действующий минимум полгода после прибытия, бронь номера в гостинице, не менее 1500 долларов на карте и обратный билет, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ранее визовый режим для россиян смягчили Объединенные Арабские Эмираты. С 1 февраля 2017 года разрешение на въезд можно получить по прилету. Виза выдается на 30 дней, причем ее можно однократно продлить на 30 суток.

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