Россиян ждут в Катаре без приглашенияСегодня в 09:21
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Визу выдадут по прилету.
Власти Катара упростили визовый режим для россиян. Теперь для въезда в страну им не нужно приглашения и одобрение Министерства внутренних дел эмирата, пишут "Ведомости" со ссылкой на распоряжение ведомства.
Месячную визу гражданам России выдадут в аэропортах Катара за 27 долларов (100 катарских риалов). Для ее получения нужно иметь паспорт, действующий минимум полгода после прибытия, бронь номера в гостинице, не менее 1500 долларов на карте и обратный билет, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что ранее визовый режим для россиян смягчили Объединенные Арабские Эмираты. С 1 февраля 2017 года разрешение на въезд можно получить по прилету. Виза выдается на 30 дней, причем ее можно однократно продлить на 30 суток.
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