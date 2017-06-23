В выходные.

24 июня 2017 года центральные улицы Екатеринбурга закроют для автомобилистов из-за эстафеты "Юность", приуроченной ко Дню молодежи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, с 10.00 до 14.00 нельзя будет проехать по Ленина от Московской до Пушкина, по Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта и по 8 Марта от Ельцина до Ленина.

Для бегунов подготовлено 2 дистанции: 3,6 километра для взрослых и 2,5 километра для детей и подростков. В прошлом году в забеге принимали участие 69 коллективов. Ожидается, что в этом году команд будет еще больше.