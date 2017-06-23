Летающее авто создали в Пятигорске.

В России создали летающий электромобиль. Разработчиком необычного транспортного средства стало НПО "Авиационно-космические технологии" в Пятигорске. В линейке несколько моделей, которые собираются по индивидуальному заказу, передает "Уралинформбюро".

Электромобиль могут развивать скорость до 100 километров в час на земле и до 70 километров в час в воздухе. Одной "заправки" хватит, чтобы проехать 200 километров или пролететь 350 километров. Чтобы сесть за руль "Бегалета", необходимо удостоверение пилота-любителя сверхлегкой авиации.

"Наш "Бегалет" - это электромобиль, который может летать с мягким крылом парапланерного или аэрошютного типа. Он имеет четыре колеса и поэтому обладает на дороге хорошей устойчивостью. А так как пилот в нем расположен в обтекаемой эргономичной капсуле (фюзеляже) и имеется в кабине полный полетный комплекс приборов (навигационный комплекс, GPS, Глонасс и другое) и дополнительного оборудования, его специалисты классифицировали как легкий самолет с мягким крылом", - рассказал РИА "Новости" гендиректор НПО Александр Бегак.

Стоит отметить, что 14 июня 2017 года подобный "Бегалету" гибрид параплана и легкого вездехода (багги) Vaylon Pegasus перелетел Ла-Манш. Аппарат взял разбег на старой взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского Кале и приводнился в 59 километрах от места старта, возле британского Дувра. В отличие от российского собрата Vaylon Pegasus работает на горючем.



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