×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчан ждут грозовые выходныеСегодня в 10:50

  • Текст

Без температурных скачков.

Грядущий уик-энд на Среднем Урале будет таким же сырым, как и рабочая неделя.

23-25 июня по всей Свердловской области пройдут дожди с грозами. Днем температура поднимется до плюс 18-23 градусов, по ночам ожидается до 15 градусов тепла. При грозах возможны порывы ветра до 16 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге в выходные тоже будет дождливо. Отмечать День молодежи 24 июня горожане будут под раскаты грома. Воздух в субботу и воскресенье прогреется до плюс 20 градусов, по ночам будет прохладнее - лишь 10-12 градусов со знаком плюс.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×