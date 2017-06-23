Свердловчан ждут грозовые выходныеСегодня в 10:50
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Без температурных скачков.
Грядущий уик-энд на Среднем Урале будет таким же сырым, как и рабочая неделя.
23-25 июня по всей Свердловской области пройдут дожди с грозами. Днем температура поднимется до плюс 18-23 градусов, по ночам ожидается до 15 градусов тепла. При грозах возможны порывы ветра до 16 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
В Екатеринбурге в выходные тоже будет дождливо. Отмечать День молодежи 24 июня горожане будут под раскаты грома. Воздух в субботу и воскресенье прогреется до плюс 20 градусов, по ночам будет прохладнее - лишь 10-12 градусов со знаком плюс.
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