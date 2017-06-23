Одной из пассажирок стало плохо.

22 июня 2017 года в 19.00 в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку борт авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Китая в Москву.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, одной из пассажирок стало плохо - у гражданке КНР поднялось давление.

Ее госпитализировали в больницу Екатеринбурга, после чего лайнер продолжил полет.