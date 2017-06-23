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На борьбу с детскими суицидами выйдут киберполицейскиеСегодня в 12:58

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Чиновники и педагоги.

Общественная палата РФ разработала комплекс мер по решению проблемы детских суицидов. В их числе – организация межведомственного штаба, кабинетов психотерапевтов в детских поликлиниках и киберполиции, состоящей из сотрудников различных силовых структур.

Ключевое предложение общественников – разработка госпрограммы предупреждения самоубийств среди детей и подростков, со ссылкой на Центр имени Сербского пишет газета "Известия". Деньги на ее реализацию должны выделяться из бюджета, а курировать ее должны высшие государственные лица.

По данным центра, доля суицидов, спровоцированных "группами смерти" в соцсетях, сегодня составляет менее 10% случаев. Поэтому борьбу с детскими самоубийствами не будут ограничивать работой в Интернете.

В межведомственный штаб войдут представители силовых структур и различных ведомств – от Минтруда до Роспотребнадзора. Ряд предложений относится к конкретным ведомствам. К примеру, Роспатриотцентру предлагается продумать разнообразные онлайн-квесты с большим процентом охвата молодежи.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за склонение детей в самоубийству, передает "Уралинформбюро". Создателям "групп смерти" грозит до 6 лет колонии.

Ранее по теме:
Путин подписал закон об уголовном наказании создателей "групп смерти"

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