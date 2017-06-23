Когда-нибудь он столкнется с планетой.

В ночь на 24 июня 2017 года на минимальное расстояние с Землей сблизится астероид 441987 (2010 NY65). Он пронесется мимо со скоростью 45 648 километров в час. Небесные тела будут разделять всего 3 миллиона километров, что довольно близко, по космическим меркам, передает "Уралинформбюро"

300-метровый в диаметре астероид 2010 NY65 в 15 раз больше метеорита, рухнувшего в Челябинской области в феврале 2013-го. Он был обнаружен 10 июля 2010 года инфракрасным космическим телескопом WISE.

Так как 2010 NY65 отражает около 7% падающего света, он будет хорошо виден в ночном небе.

Стоит отметить, что астероид, как и Земля, вращается вокруг Солнца с периодом чуть больше 365 дней, поэтому каждый год в конце июня 2010NY65 "прижимается" к Голубой планете. Астрономы не исключают, что когда-нибудь два этих небесных тела столкнутся - орбита астероида меняется под влиянием гравитации Земли и Венеры.