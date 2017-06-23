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На прикамской трассе водители таскали яйца из огняСегодня в 12:18

  • Текст

Помогая попавшему в беду.

22 июня 2017 года в Прикамье на трассе Кунгур - Лысьва вспыхнул грузовик, груженый яйцами. Пожар сняли на видео очевидцы, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, что кабина грузовика полностью охвачена огнем, а вдоль обочины стоят коробки. По словам очевидцев, как только машина загорелась, проезжающие мимо водители помогли водителю грузовика спасти товар.

(Видео: Костя Попов, "ВКонтакте")

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