К "Белой лошади".

1 июля 2017 года в селе Кадниково под Екатеринбургом пройдет областной Сабантуй - народный праздник башкир и татар по случаю окончания весенних полевых работ. На территории загородного клуба "Белая лошадь" будут работать 12 национальных подворий, которые познакомят гостей с культурой, традициями, обычаями и национальной кухней тюркских народностей.

Ожидается, что на Сабантуй съедутся свыше 10 тысяч гостей, в числе которых будет и глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Чтобы все желающие могли беспрепятственно попасть на праздник, министерством транспорта Среднего Урала принято решение об усилении автобусного сообщения до Кадниково.

Больше, чем обычно, машин выведут на маршрут №33 "Екатеринбург - Двуреченск", который проходит через Арамиль и Кадниково. Движение автобусов из Кадниково будет осуществляться с 6.28 (в обратную сторону с Южного автовокзала в 7.40) до 19.00. В пиковые нагрузки общественный транспорт будут курсировать с интервалом 30 минут, в остальное время - с часовым.

Всего на маршруте будут работать четыре автобуса большого и среднего класса. Кроме того, предусмотрена резервная машина - на случай резкого роста пассажиропотока.

Также подготовлена временная схема дорожного движения, где размечены стоянки для нескольких тысяч легковушек.