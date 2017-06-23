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Роскомнадзор пригрозил Дурову блокировкой TelegramСегодня в 12:41

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Мессенджер игнорирует требование законодательства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о возможности блокировки мессенджера Telegram. Соответствующее обращение 23 июня опубликовано на сайте федеральной службы.

От мессенджера требуют заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, и направить ее в Роскомнадзор для включения данных в реестр организаторов распространения информации, передает "Уралинформбюро".

"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами", - пояснил позицию Жаров.

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