От художника Михаила Захарова.

22 июня в Тюмени открылась выставка художника Михаила Захарова "Уват заповедный. В царстве мхов". Организаторы проекта - дума Уватского муниципального района и Краеведческий музей "Легенды седого Иртыша". Генеральным спонсором мероприятия выступило ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть").

Экспозиция развернулась в Арт-галерее "Grange", собрав авторские работы, выполненные в таких техниках, как живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, а также фотография и проза.

Основу выставки составили 40 произведений из автобиографической серии "Деревенские бывальщины", написанных Захаровым за последние годы. В картинах-притчах, картинах-былях, картинах-воспоминаниях художник воссоздал "портрет" сибирской природы Уватского края. Главные герои полотен Захарова охотятся, "гоят" рыбу, плывут в лодке-долбленке по реке, собирают таежные ягоды.

Председатель Тюменской областной организации ВТОО "Союз художников России" Александр Новик на открытии выставки отметил образность работ Михаила Захарова. "С первой своей выставки он показал себя как настоящий мастер. В его немногослойных холстах много сказано. За прошедшие годы автор изменился, но он всегда узнаваем и любим", - заключил он.

"Когда организаторы выставки обратились к нам за поддержкой – мы ни минуты не сомневались в том, что это искусство нужно видеть тюменцам, - рассказал руководитель аппарата гендиректора ООО "РН-Уватнефтегаз" Андрей Мединцев. – Мы добываем нефть на территории Уватского района, это природное богатство региона, но его главная ценность – это все-таки люди – такие как Михаил Захаров и герои его картин".

Бесплатная выставка продлится до 31 июля. В ее рамках намечен целый цикл мероприятий – экскурсии, мастер-классы, встречи с художником, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Уватнефтегаза".

Следует отметить, что живописец, график и прозаик Михаил Захаров родился в 1945 году в деревне Шандар Уватского района. С 1961 по 1964 год он учился в Заочном народном университете искусств им. Н.К. Крупской в Москве. С 2013 года Захаров является почетным гражданином Уватского района, тогда же он был награжден медалью ордена II степени "За заслуги перед отчеством".