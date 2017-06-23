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Жители Екатеринбурга выполнили работу управляющей компанииСегодня в 14:01

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Устав от штрафов.

Екатеринбуржцы, проживающие в доме №131 по улице Бажова, самостоятельно организовали в своем дворе пожарный разворот. Ранее местной управляющей компании было выдано соответствующее предписание, но коммунальщики не торопились его исполнять. Жильцы, опасаясь, что их продолжат штрафовать, решили выполнить работу сами. Необходимый для организации разворота щебень им предоставил "Зяблицев-Фонд" депутата свердловского Заксобрания Евгения Зяблицева.

Помимо этого при поддержке Фонда у домов №7/2 по улице Советской и №76 по улице Уральской появились новые лавочки. В песочницы домов №7 и №9 по Онежской завезли песок. На Уральскую,76 и Карла Маркса,30 доставили землю – теперь жильцы могут посеять вблизи своих домов траву и цветы, чтобы дворы были более уютными.

"В летние месяцы "Зяблицев-Фонд" всегда старается помочь жителям с благоустройством дворов. Тем более что погода наладилась и можно начинать эти работы", - рассказал "Уралинформбюро" Евгений Зяблицев.

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