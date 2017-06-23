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Дети в приемных семьях подвергаются коммерческой и сексуальной эксплуатацииСегодня в 14:24

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Заявил СК.

Приемные дети все чаще становятся средством наживы для россиян, а сокращение воспитанников в детдомах далеко не всегда говорит о хорошей работе соцслужб. Это подтверждают материалы доследственных проверок и уголовных дел, сообщил старший помощник главы СК РФ Игорь Комиссаров.

"Резкий рост числа желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, к сожалению, во многих случаях обусловлен интересом получения постоянного дохода, а для некоторых приемных родителей - это вообще единственный способ заработать", - цитирует Комиссарова "Интерфакс".

Почти половина случаев насилия в отношении приемных детей – это преступления против половой неприкосновенности. "Наряду с коммерческой эксплуатацией сироты распространение получает сексуальная эксплуатация таких детей, причем как со стороны мужчин, так и со стороны женщин", - заявил Комиссаров.

Представитель СК поддержал предложение Минобра РФ гораздо больше внимания уделять подготовке и контролю приемных родителей, передает "Уралинформбюро". По словам Комиссарова, это должны быть люди, обладающие определенными профессиональными компетенциями, а не те, кто берет ребенка в семью ради денег.

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