Подробности спецоперации не разглашаются.

Утром 23 июня 2017 года Центральный рынок Челябинска оккупировали бойцы ОМОН и сотрудники уголовного розыска. Они оперекрыли все входы и выходы.

С чем именно связана спецоперация - непонятно. В пресс-службе городского УМВД "Уралинформбюро" пообещали предоставить комментарий позже.

На самом Центральном рынке также не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.