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Ради храма на ВИЗе снесут гаражСегодня в 16:19

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Трамвайную ветку пока оставят.

Один из самых старых храмов Екатеринбурга — собор во имя Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе в 2017 году ожидает реставрация. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе храма.

Проект реставрации уже готов и находится в стадии утверждения. Некоторые детали этого проекта содержатся в историко-культурной экспертизе Успенского собора, опубликованной на сайте Управления охраны и использования объектов культурного наследия Свердловской области. В ходе реставрационных работ будут снесены более поздние пристрои здания, старые фундаменты, гараж и часть расположенных там инженерных сетей. Вместо гаража будет построен трехэтажный дом причта (жилой дом - прим.ред). Около 25% участка планируется занять зелеными насаждениями.

"Процесс согласования документов и разработки проекта занял три года, - прокомментировала новость в беседе с "Уралинформбюро" пресс-секретарь прихода собора в честь Успения Пресвятой Богородицы Светлана Кислова. - В мае мы получили все необходимые документы: договоры с подрядчиками, договоры с проектировщиками, приказы на ответственных лиц об авторском надзоре и стройнадзоре. Так что лишь в начале июля сможем сказать по проекту что-то определенное". По словам настоятеля собора протоиерея Евгения Попиченко, строителям до ноября этого года предстоит с нуля восстановить колокольню и алтарную часть, укрепить своды и закрыть тепловой контур храма. Общая стоимость этого этапа работ составляет 60 миллионов рублей.

Кроме того, в экспертизе Управления госохраны ОКН анонсируется вынос с территории, входящей в охранную зону памятника, трамвайных путей и кольца на площадки Субботников. Впрочем, администрация Екатеринбурга переносить трамвай с этого участка пока не планирует. "Проект переноса этой ветки был разработан еще при Чернецком, - сообщили агентству в пресс-службе мэрии. - В 2010 году, когда проект обсуждался, трамвайное кольцо планировалось разместить на площадке, которую сегодня занимает гипермаркет "Магнит". Не знаем, актуален ли этот проект сегодня, но внутри администрации идея переноса трамвайной линии в последнее время не обсуждалась".

Успенская церковь была построена в 1838 году при металлургическом заводе Яковлевых (ныне Верх-Исетский завод -прим.ред) на месте сгоревшего деревянного храма. Автором проекта церкви считается Михаил Малахов. В 30-е годы прошлого века храм был закрыт, а во время войны там разместили хлебозавод. В 2007 году храм и прилегающие к нему пристрои были переданы Екатеринбургской епархии РПЦ.

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