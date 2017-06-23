И не торопится их возвращать.

Открытие авиасообщения между Россией и Египтом вряд ли состоится до конца лета. Об этом "Интерфаксу" сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Власти Египта не проявляют инициативу в данном вопросе. В частности, российские эксперты до сих пор не получили приглашения провести очередную проверку безопасной эксплуатации пассажирских терминалов аэропортов страны.

В ходе последней ревизии был выявлен ряд замечаний, а без дополнительной проверки удостоверится в их устранении невозможно, передает "Уралинформбюро".

Время потребуется и на бюрократические процедуры. "Во-первых, комиссия, посетив египетские аэропорты, должна подготовить отчет и представить его на рассмотрение соответствующих российских государственных ведомств. В дальнейшем документ должен пройти несколько инстанций, в случае же снятия ограничений авиакомпании смогут возобновить полеты при наличии слотов и свободных воздушных судов практически сразу", - сказал собеседник "Интерфакса".

В марте Россия и Египет согласовали проект протокола о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. В документе оговаривается, что в международных аэропортах Египта, откуда выполняются российские рейсы, контролировать авиабезопасность будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. Теперь предстоит определить дату и место подписания данного протокола.

Поводом для прекращения перелетов между Россией и Египтом стал теракт, произошедший в ноябре 2015 года на борту лайнера "Когалымавиа". Тогда погибли 224 человека.