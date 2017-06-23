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Градсовет Екатеринбурга вновь обсудит "цитадель чекистов"Сегодня в 16:24

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Авторы исправили проект.

Проект реконструкции здания свердловского УФСБ на проспекте Ленина в начале июля будет повторно вынесен на обсуждение градсовета Екатеринбурга. Как сообщил "Уралинформбюро" глава совета Михаил Вяткин, разработчики учли замечания, высказанные во время первого обсуждения эскиза, состоявшегося в начале июня.

"Изначально проект был не очень удачный, - признался Вяткин в беседе с корреспондентом агентства. - Он был похож на жилой комплекс с "прыгающей" этажностью. На градсовете мы предложили сделать более уравновешенный фасад. Мы договорились с автором, чтобы он вместе со специалистами Союза архитекторов это дело исправил с учетом всех высказанных замечаний. Несмотря на массивность здания, оно не должно давить на окружающие памятники. Его архитектура должна быть фоновой. Посмотрим теперь, что у автора получилось".

Концепцию реконструкции (фактически нового строительства) "цитадели чекистов" разработал архитектор Михаил Амельяненко (ООО "Нартекс"). В роли заказчика выступило УФСБ по Свердловской области. Изначальный вариант предусматривал возведение рядом с существующим зданием управления объекта переменной этажности: комплекса помещений от 7 до 20 этажей. Отметим, что часть комплекса автор разместил в границах охранных зон четырех памятников истории, стоящих на этой площадке.

В ходе заседания градсовета 1 июня архитекторы разгромили проект в пух и прах. Основная претензия заключалась в том, что проект "выламывается" из исторического ансамбля проспекта Ленина и улицы Вайнера, подавляя окружающую архитектуру.

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