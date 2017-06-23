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Российских школяров усадят за психологиюСегодня в 17:16

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На 20 часов в год.

К 2020 году в списке школьных предметов может появиться психология. Об этом журналистам заявил генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

Именно ФМИЦПН занимается разработкой методических материалов к новому курсу, на который в рамках ОБЖ предлагается выделить 20 часов в год. На сегодня написаны учебники с третьего по восьмой классы, остальные, пообещал З.Кекелидзе, будут завершены к концу года, передает "Уралинформбюро".

Изучение психологии в школе поможет социализации детей и станет профилактикой раннего употребления наркотиков и алкоголя, а также подростковых самоубийств. "Детям необходимо знать о психологии человека - что такое подростковый возраст, что первая любовь, как правило, бывает несчастной, что, наконец, рожать в 13-14 лет нельзя", - отметил глава ФМИЦПН.

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