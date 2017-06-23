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Дублер Сибирского тракта закрывают до ноябряСегодня в 17:36

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Ради ремонта.

В Екатеринбурге со дня на день стартует капитальный ремонт дублера Сибирского тракта. Работы продлятся четыре месяца: с 26 июня по 30 октября. Все это время крупный участок тракта от дома № 2 до 12-го километра будет перекрыт для движения транспорта, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Приводить восточные "ворота" города в порядок будет "Региональное ДРСУ".

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