Ради ремонта.

В Екатеринбурге со дня на день стартует капитальный ремонт дублера Сибирского тракта. Работы продлятся четыре месяца: с 26 июня по 30 октября. Все это время крупный участок тракта от дома № 2 до 12-го километра будет перекрыт для движения транспорта, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Приводить восточные "ворота" города в порядок будет "Региональное ДРСУ".