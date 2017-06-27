Прибывших в группе.

Власти Ирана приняли постановление об установлении безвизового въезда в страну туристических групп из России. Соответствующее сообщение 25 июня было размещено на сайте иранского кабмина.

"Совет министров постановил: разрешить на взаимной основе безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации", - гласит сообщение.

Соглашение о введении взаимного безвизового режима для групп туристов было достигнуто в марте 2017 года, когда Москву с рабочим визитом посетил президент Ирана Хасан Роухани, передает "Уралинформбюро".