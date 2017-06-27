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"Икар" поплатился на 200 тысяч за задержки рейсов из Екатеринбурга26 июня в 09:06

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Во Вьетнам.

Авиакомпанию "Икар" оштрафовали на 200 тысяч рублей за задержки рейсов из Екатеринбурга во Вьетнам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Красноярской транспортной прокуратуры.

25 марта 2017 года из-за технической неисправности самолета туристы прождали вылета в Нячанг более 11 часов. Перевозчик не удосужился предоставить путешественникам резервное судно. Аналогичный факт был зафиксирован 26 апреля. Свердловчане прождали вылета в Камрань более 9 часов.

"Икар" был признан виновным в административном правонарушении: осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

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