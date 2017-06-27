А дожди усилятся.

Днем 26 июня в Свердловской области местами пройдет крупный град. Грозы будут сопровождаться ливнями и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду. Днем ожидается 15-20 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Гром будет греметь и 27-28 июня. Воздух прогреется до плюс 25 градусов, по ночам - до плюс 13. При грозах возможны порывы ветра со скоростью до 18 метров в секунду.

В Екатеринбурге начало недели тоже будет дождливым. Днем в понедельник - до 20 градусов выше нуля. Самым жарким днем окажется вторник - столбики термометров дотянутся до отметки в плюс 25, в среду будет чуть прохладнее - 23 градуса со знаком плюс.