×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Средний Урал засыплет крупным градом26 июня в 09:12

А дожди усилятся.

Днем 26 июня в Свердловской области местами пройдет крупный град. Грозы будут сопровождаться ливнями и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду. Днем ожидается 15-20 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Гром будет греметь и 27-28 июня. Воздух прогреется до плюс 25 градусов, по ночам - до плюс 13. При грозах возможны порывы ветра со скоростью до 18 метров в секунду.

В Екатеринбурге начало недели тоже будет дождливым. Днем в понедельник - до 20 градусов выше нуля. Самым жарким днем окажется вторник - столбики термометров дотянутся до отметки в плюс 25, в среду будет чуть прохладнее - 23 градуса со знаком плюс.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
вчера пережили 26 июня в 11:42

На выходные также пугали. Однако дождик был такой приятный, прямой и недолгий, немного погрохотало. Ветерок немного подул и как-то всё успокоилось.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×