×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Руфер, или Человек, который живет на крыше26 июня в 12:10

  • Текст

В спецпроекте "Уралинформбюро".

Больше 20 лет существует городская субкультура под названием "руфинг", суть которой в проникновении на крыши многоэтажек и на другие высотные объекты ради эффектных селфи и впечатляющих кадров.

Нередко подобные вылазки заканчиваются падением с высоты, травмами и даже гибелью. Тяга к высоте, свободе и приключениям у руферов зачастую превыше осторожности. В особенности желанию повторить восхождения знаменитых руферов и трюки каскадеров на высоте подвержены подростки.

Что лежит в рюкзаке у руфера, почему их тянет на крыши, как заработать на любви к высоте - в спецпроекте "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×