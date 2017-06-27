В спецпроекте "Уралинформбюро".

Больше 20 лет существует городская субкультура под названием "руфинг", суть которой в проникновении на крыши многоэтажек и на другие высотные объекты ради эффектных селфи и впечатляющих кадров.

Нередко подобные вылазки заканчиваются падением с высоты, травмами и даже гибелью. Тяга к высоте, свободе и приключениям у руферов зачастую превыше осторожности. В особенности желанию повторить восхождения знаменитых руферов и трюки каскадеров на высоте подвержены подростки.

Что лежит в рюкзаке у руфера, почему их тянет на крыши, как заработать на любви к высоте - в спецпроекте "Уралинформбюро".