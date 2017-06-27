С разрешения мэра.

Вечером 27 июня в Качканаре в парке "Строитель" пройдет митинг, организованный профсоюзом местного ГОКа. Его председатель Анатолий Пьянков обвиняет руководство предприятия в желании сократить до 500 работников посредством упразднения одного из подразделений – УРОКа.

Как пояснил управляющий директор КГОКа Алексей Кушнарев, выдаваемое за свершившийся факт решение о реорганизации УРОКа, на самом деле, пока находится на стадии обсуждения. Если же оно будет принято, то его специалисты будут распределены по другим подразделениям. Именно перевод из отдельного подразделения в подчинение рабочим цехам и является целью обсуждаемой реорганизации. Учитывая, что при таком развитии событий работники будут закреплены за конкретным производственным оборудованием, эффективность труда отдельно взятых сотрудников и подразделений в целом возрастет, подчеркивает руководитель комбината.

"Управляющий директор ЕВРАЗ-КГОК Алексей Кушнарев регулярно проводит встречи с коллективами в подразделениях. На встречах, как правило, возникает живое конструктивное обсуждение имеющихся на предприятии проблем, рабочие получают ответы руководителя на возникающие у них вопросы. Социального напряжения в коллективе и оснований для оппозиционных выступлений профсоюзного комитета нет", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, в структуру которого входит Качканарский комбинат.

Между тем источники агентства на предприятии отмечают, что в организации митинга активно участвую местные коммунисты, в частности депутат гордумы Габбас Даутов, совсем недавно трудившийся в КГОКе. В преддверии выборов губернатора Свердловской области не исключают инсайдеры и появления на мероприятии кандидата на пост главы Среднего Урала от КПРФ Алексея Парфенова.

Аналогичное мнение высказывают и в ЕВРАЗе: "Искусственно расшатываемой ситуацией могут воспользоваться некоторые политические партии в целях продвижения своих предвыборных идей".

Следует отметить, что мэр Качканара Сергей Набоких препятствовать проведению митинга не стал.

"Уралинформбюро" будет следить за развитием событий.