Коммунисты "сокращают" 500 человек на Качканарском ГОКе26 июня в 09:54
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С разрешения мэра.
Вечером 27 июня в Качканаре в парке "Строитель" пройдет митинг, организованный профсоюзом местного ГОКа. Его председатель Анатолий Пьянков обвиняет руководство предприятия в желании сократить до 500 работников посредством упразднения одного из подразделений – УРОКа.
Как пояснил управляющий директор КГОКа Алексей Кушнарев, выдаваемое за свершившийся факт решение о реорганизации УРОКа, на самом деле, пока находится на стадии обсуждения. Если же оно будет принято, то его специалисты будут распределены по другим подразделениям. Именно перевод из отдельного подразделения в подчинение рабочим цехам и является целью обсуждаемой реорганизации. Учитывая, что при таком развитии событий работники будут закреплены за конкретным производственным оборудованием, эффективность труда отдельно взятых сотрудников и подразделений в целом возрастет, подчеркивает руководитель комбината.
"Управляющий директор ЕВРАЗ-КГОК Алексей Кушнарев регулярно проводит встречи с коллективами в подразделениях. На встречах, как правило, возникает живое конструктивное обсуждение имеющихся на предприятии проблем, рабочие получают ответы руководителя на возникающие у них вопросы. Социального напряжения в коллективе и оснований для оппозиционных выступлений профсоюзного комитета нет", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, в структуру которого входит Качканарский комбинат.
Между тем источники агентства на предприятии отмечают, что в организации митинга активно участвую местные коммунисты, в частности депутат гордумы Габбас Даутов, совсем недавно трудившийся в КГОКе. В преддверии выборов губернатора Свердловской области не исключают инсайдеры и появления на мероприятии кандидата на пост главы Среднего Урала от КПРФ Алексея Парфенова.
Аналогичное мнение высказывают и в ЕВРАЗе: "Искусственно расшатываемой ситуацией могут воспользоваться некоторые политические партии в целях продвижения своих предвыборных идей".
Следует отметить, что мэр Качканара Сергей Набоких препятствовать проведению митинга не стал.
"Уралинформбюро" будет следить за развитием событий.
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Красавцы КПРФ, Парфенов пытается набрать дополнительные голоса, так как никаких сокращений не планировалось, стыдно товарищи! Ничего "человеческое" КПРФ не чуждо, в том числе полит. пиар!ответить
Вот КПРФ хитрые стали. никакого повода еще нет, а они уже на митинг народ тянут. Вот лишь бы не работать, а только языками попусту чесать. Так вы политических очков на Урвле не заработаете!!!ответить
Если я все правильно понял, то никакого сокращения, на предприятии, нет. Тогда вопрос: откуда "товарищи" из Коммунистической партии узнали о этих самых сокращениях. Согласен с автором статьи - все это предвыборный пиар. У нас же в стране так - кто больше митингов проведет тот и на слуху! А по делу эти митинги или нет уже никто и не помнит.ответить
Коммунисты перед выборами просто создают слухи об увольнении и устраивают какие-то митинги, которые носят исключительно политический характер. Набирают очки..ответить
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