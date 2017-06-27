"ГАЗЭКС" развернул в Горнозаводском округе ремонтную кампанию26 июня в 10:42
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Предприятия будут отключать от газа.
До конца лета 2017 года служба эксплуатации АО "ГАЗЭКС" по Горнозаводскому округу проведет диагностику 14 километров стальных подземных газопроводов и 4 пунктов редуцирования газа. Более 118 километров газопроводов пройдут приборное обследование на герметичность изоляции.
Будут отремонтированы 24 установки катодной защиты, предотвращающие появление коррозии металла. Техобслуживание пройдут порядка 4,5 тысячи узлов запорной арматуры распределительных газопроводов. Также будут обновлены здания 3 газораспределительных пунктов (ГРП), в двух ГРП заменят оборудование.
В конце июля в рамках капремонта планируется заменить 365 метров линейного газопровода и 39 отключающих устройств. Во время проведения работ газ в дома жителей Нижнего Тагила будет поступать бесперебойно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".
"Мы отключаем только промышленные предприятия. Предупреждаем за 30 дней согласно законодательству. На "Уралвагонзаводе" - два ввода, он переключится на второй, работа остановлена не будет. "Уралхимпласт" займется регламентными работами", - рассказал главный инженер АО "ГАЗЭКС" по Горнозаводскому округу Андрей Симонов.
Кроме того, в Нижнем Тагиле будут устранены повреждения изоляции 277 метров подземных газопроводов (из 399 по округу). Там же пройдут пневматические испытания порядка 32 километров сетей.
В целях обеспечения безопасности при использовании газового оборудования у потребителей Нижнего Тагила сотрудники холдинга "ГАЗЭКС" планируют провести техобслуживание 37,5 тысячи газовых плит, почти 1,5 тысячи проточных водонагревателей и около 5 тысяч котлов.
"Основная проблема, с которой мы сталкиваемся при проведении технического обслуживания – это недопуск наших специалистов для проведения работ. За 5 месяцев по Нижнему Тагилу уже проведено обслуживание порядка 11 тысяч газовых плит, в более 2 тысячи квартир попасть не удалось", - поделился Андрей Симонов.
Следует отметить, что согласно требованиям действующего законодательства ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования несет потребитель. Плановое техобслуживание в квартире с газовой плитой проводится не реже одного раза в три года. При наличии газовых водонагревателей и котлов ТО проводится ежегодно.
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