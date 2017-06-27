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Глава УГИБДД нашел аварийный перекресток в Екатеринбурге26 июня в 12:34

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Малышева - Гагарина.

Глава свердловского УГИБДД Юрий Дёмин рекомендовал мэрии скорректировать движение на перекрестке Малышева - Гагарина в Екатеринбурге. Дорога стала опасной для проезда после того, как там была обустроена выделенная полоса для общественного транспорта.

"Выделенка" появилась на Малышева на отрезке от Восточной до Гагарина 23 мая 2017 года. Согласно знакам, поворачивать направо с Малышева на Гагарина автомобилисты теперь должны со второго ряда.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды облГИБДД, Дёмин предложил перед перекрестком начертить прерывистую разметку, чтобы автомобилисты могли перестроиться на крайнюю полосу.

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