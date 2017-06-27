Обеспечив доступ к базам данных.

К 2020 году "Почта России" даст доступ к свои базам данных сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС). Нововведение поможет пресечь контрабанду наркотических средств в почтовых отправлениях, пишут "Известия" со ссылкой на замруководителя ФТС Анатолия Серышева.

Также посылки и бандероли будут проверять на наличие оружия, психотропных и взрывчатых веществ, передает "Уралинформбюро".

Новые полномочия ФТС получит в рамках комплексной программы развития службы до 2020 года. Минфин РФ должен одобрить ее к концу августа 2017 года.

По данным таможенников, посылки стали самым популярным способом доставки наркотиков в Россию. Только за 2016 год в них было найдено более 120 килограммов наркотических средств, а с начала текущего года - 30. Чаще всего их маскируют под косметические средства, прячут в бытовую технику или среди орехов.

Стоит отметить, что с расширением полномочий ФТС также сможет предотвращать ввоз в страну товара без уплаты налога.