В Октябрьском районе.

"Екатеринбурггаз" повышает надежность газоснабжения потребителей уральской столицы. В Октябрьском районе на улице Климовская проходит техперевооружение газопровода высокого давления.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, там меняют участок газопровода, ликвидируют старую конструкцию газового колодца и устанавливают новый подземный шаровый кран Broen Ballomax. Запорная арматура нового поколения повысит безопасность при транспортировке газа потребителям. Замена крана – задача дорогостоящая и затратная по времени.

"Подготовительные работы на участке начались еще 13 июня, - отметил мастер подрядной организации АО "Газмонтаж" Алексей Григорьев. - Устанавливаемый кран немецкого производства доказал свою надежность в процессе эксплуатации. Его гораздо проще и безопаснее обслуживать. Не требуется спуска в колодец, где возможна загазованность. Новая установка крана подземного исполнения отличается высоким качеством, повышенной герметичностью и износостойкостью".

26 июня специалисты АО "Екатеринбурггаз" приступили к работам по врезке нового участка газопровода, транспортировка газа по трубопроводу на улице Климовская приостановлена.

Под отключение попали котельные 17 организаций, 190 частных жилых домов по улицам Артема, Каменотесов, Лагерная, МОПРа, Уфимская, Курганская, Шолохова, Радужная, Лучевая, Климовская, Сибирский тракт 7 км. Также без голубого топлива остались 22 многоквартирных дома, расположенных в переулках Волчанский (3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12), Загородный (1, 5), Сухой (4, 4а), на улицах Лагерная (1, 14/1, 14/2), Курганская (1, 3, 4), Сибирский тракт (105, 107), Каменотесов (2/1, 2/2).

Восстановить газоснабжение котельных планируется 27 июня - с 9.00 до 17.00, жилой сектор – с 12.00 28 июня до 17.00 30 июня.