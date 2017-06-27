Под фонтаны.

После Чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге появится площадь "Семи районов" — с аллеями и фонтанами. Она расположится в районе переулок Банковского и Театрального. Идея принадлежит московскому КБ «Стрелка», известному разработкой концепции благоустройства набережной Исети.

Как стало известно "Уралинформбюро", переулок Банковский и участок улицы Вайнера от Ленина до Антона Валека превратятся в прогулочные зоны. Банковский будет замощен крупной плиткой, засажен деревьями и оборудован скамейками треугольной формы. На пересечении с Малышева и Театральным переулком появятся два фонтана, один из которых будет выполнен в виде карты районов Екатеринбурга. Центральный проезд и парковки на этом участке будут ликвидированы, а по периметру аллеи установят 42 торшерных светильника.

Так будут выглядеть Театральный переулок и площадь "Семи районов". Фото: ekbdialog.ru.

Площадь 1905 года также претерпит изменения. Будет увеличена пешеходная зона за счет сокращения автомобильной парковки. Площадка вокруг памятника Ленину превратится в зону уличных кафе с небольшим сквером. Как сообщили "Уралинформбюро" представители КБ "Стрелка", это будет единое смысловое и событийное пространство, предназначенное для уличных представлений и отдыха. А на время городских праздников, ярмарок, зимних мероприятий площадка у памятника будет использоваться как дополнительная.

На площади 1905 года увеличится пешеходная зона, а парковка "похудеет". Фото:ekbdialog.ru.

Серьезные метаморфозы ожидают прилегающий к площади район улиц Вайнера-Февральской Революции. На Вайнера будет сужена проезжая часть, расширен пешеходный тротуар, упорядочено парковочное пространство, оборудованы велопарковки и скамейки. А в сквере на улице Февральской Революции появится так называемая «пергола»: навес из клееного бруса, под которым планируется проводить книжные ярмарки и фестивали. Общественное обсуждение этой концепции состоится 28 июня в Ельцин-Центре.

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