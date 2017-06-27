Это четвертый показатель по России.

Столица Урала вошла в пятерку миллионников, на дорогах которых насчитывается больше всего иномарок. По дорогам Екатеринбурга ездят 446,5 тысячи легковушек, 327,2 тысячи из них произведены зарубежными компаниями. Исследование парка легковых автомобилей в России на начало 2017 года провело аналитическое агентство "Автостат", передает "Уралинформбюро".

Больше всего машин иностранных марок колесит по Москве - свыше 3 миллионов, что составляет 80% от всего автопарка столицы. Чуть меньше этот показатель в Санкт-Петербурге - 79,6% или 1,3 миллиона иномарок. Замыкает тройку лидеров Новосибирск, где на 433,1 тысячи автомобилей приходится 336,3 тысячи "иностранок".

Аналитики "Автостата" объясняют высокую долю иномарок в большинстве крупнейших городов более высоким уровнем жизни, чем в целом по стране.