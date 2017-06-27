С июля.

В квитанциях екатеринбуржцев снова появится строка "Водоотведение" в целях содержания общего имущества в доме. 31 мая Региональная энергетическая комиссия отдельным постановлением утвердила нормативы отведения сточных вод.

Следует отметить, что водоотведение не входило в список общедомовых услуг с 2013 года. Поправки в Жилищный кодекс и Правила предоставления коммунальных услуг в начале 2017 года изменили подход к начислениям за ресурсы, затраченные в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Единого Расчетного Центра", "общедомовые" расходы были исключены из списка коммунальных и вошли в состав счетов за содержание жилого помещения. Кроме того, законодатели предписали проводить начисления строго в пределах нормативов потребления. Специально для этого региональные власти должны были определить и утвердить новые нормативы до 1 июня.

Также РЭК утвердила нормативы потребления электроэнергии и воды в целях содержания общего имущества. Документ, подписанный 31 мая 2017 года, вступил в силу с 1 июня.

Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирнике, как и нормативы на воду, различаются в зависимости от степени благоустройства дома, этажности, соотношения площади общего имущества к количеству проживающих. Фактически нормативные объемы водоотведения складываются из утвержденных нормативных объемов потребления холодной и горячей воды, необходимых при выполнении минимального перечня работ для обеспечения надлежащего содержания общего имущества.

В квитанциях ЕРЦ строка "водоотведение в целях содержания общего имущества" появится с июля. Действующие тарифы и нормативы можно найти на сайте ерц96.рф в разделе "Тарифы и нормативы".

"Общедомовые" нормативы водоотведения определены постановлением РЭК Свердловской области от 31.05.2017 N 40-ПК "Об утверждении нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области".