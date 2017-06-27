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Пропавшего в Заводоуковске подростка нашли в Талице26 июня в 13:27

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Он добрался до соседнего региона на попутках.

17-летнего Вадима Лавринева, пропавшего в Заводоуковске, нашли спустя 9 дней в Талице (Свердловская область).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, юноша добрался до соседнего региона на попутках. Он пояснил, что сбежал из родного города из-за разногласий со сверстниками.

"Молодой тюменец рассказал, что не пострадал во время поездки. Проведен профилактический разговор с ним и его родителями", - отметили в пресс-службе ведомства.

Вадим Лавринев пропал 16 июня 2017 года. Он уехал из дома на велосипеде и не выходил на связь с родственниками.

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