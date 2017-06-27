О гибели 1000 ленинградцев на Ладоге.

Историческую картину "Баржа 725" намерен снять режиссер Алексей Козлов. Свое предложение он озвучил на заседании экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино в Минкультуры РФ, где были представлены проекты, претендующие на господдержку, передает "Уралинформбюро".

В основу сюжета "Баржи 725" будет положена реальная история крушения 17 сентября 1941 года судна, вывозившего жителей блокадного Ленинграда. Тогда на Ладожском озере погибли более 1 000 человек, по масштабу трагедии историки окрестили произошедшее "русским "Титаником".

О затонувшей же под Ленинградом барже до 2004 года не было известно, так как документы хранились по грифом "Строго секретно". "В нашем фильме будут красивый город Ленинград, Санкт-Петербург, коварный злодей, влюбленная пара", - обещает режиссер.

Планируется, что главные роли в "Барже 725" сыграют Иван Янковский, Анастасия Мельникова и Андрей Мерзликин.