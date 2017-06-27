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Все кадетские школы Среднего Урала оказались нечисты на документы26 июня в 14:34

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Воспитанников выселяли из общежитий.

Во всех кадетских корпусах и школах-интернатах Свердловской области локальные нормативные акты не соответствуют требованиям федерального законодательства. Таковы итоги проверки, проведенной региональной прокуратурой.

В числе прочего неправомерно сокращался либо расширялся перечень несовершеннолетних, пользующихся преимущественным правом приема в образовательные учреждения, необоснованно требовались психологические характеристики из школ, акты обследований жилищно-бытовых условий семей, справки о доходах родителей.

На самих кадетов за непосещение занятий накладывались не предусмотренные законодательством меры дисциплинарного взыскания - вплоть до выселения из общежития. При этом администрации школ-интернатов и корпусов не проводили проверки причин и условий, способствующих совершению кадетами общественно-опасных деяний, а их участников не ставили на внутришкольный учет, должная профилактическая работа с ними не велась.

Нарушались требования подбора педагогического персонала - в качестве воспитателей привлекались лица, не имеющие педагогического образования, а также справок о наличии или отсутствии судимости, передает "Уралинформбюро".

В ходе проверки органами прокуратуры было выявлено свыше 40 нарушений. По ее результатам внесено 8 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, в суды направлено 5 исковых заявлений, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 2 должностных лица. К дисциплинарной ответственности привлечены 4 директора образовательных организаций.

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