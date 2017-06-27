Считают россияне.

Россияне поставили Владимира Путина на вторую строчку рейтинга самых выдающихся соотечественников всех времен и народов.

На первом месте рейтинга АНО "Левада-Центра" Иосиф Сталин, за которого проголосовало 38% опрошенных. Третью строчку занял поэт Александр Пушкин, получивший, также как и нынешний президент РФ, 34% голосов. На четвертом месте вождь мирового пролетариата Владимир Ленин (32%), на пятом - российский император Петр I (29%).

Всего в опросе приняло участие 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, передает "Уралинформбюро". Их просили назвать десятерых выдающихся людей в истории.