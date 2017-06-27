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В Нижнем Тагиле открылся обновленный Центр обслуживания клиентов26 июня в 14:24

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Желающих подключиться к газу.

В Нижнем Тагиле открылся обновленный Центр обслуживания клиентов, работающий по принципу "единого окна".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС", желающим подключиться к газу теперь не нужно ходить по разным кабинетам, все документы можно сдать в одном месте. В Центре заявитель может получить услуги по газификации в комплексе, включая договор на подключение, проектные и строительно-монтажные работы.

"В 2016 году к нам поступило около 500 заявлений на подключение к газу, а за 5 месяцев 2017 года уже обратилось больше 300 человек. Мы ожидаем, что к концу года эта цифра вырастет до 800", - рассказал на церемонии открытия ЦОК исполнительный директор – заместитель гендиректора АО "ГАЗЭКС" по Горнозаводскому округу Сергей Логинов.

Число потребителей природного газа в Горнозаводском округе растет вместе с расширением сетей. Так, за счет инвестиций холдинга "ГАЗЭКС" в 2017 году будет продолжено строительство распределительных газопроводов в поселке Черноисточинск. С 2013 года здесь уже построено 19 километров газовых сетей на сумму 51,6 миллиона рублей.

Готовятся к пуску объекты в Качканаре, где длина построенного газопровода - более 7 километров, стоимость работ превысила 12,5 миллиона рублей. В Красноуральске в поселке Молодежный протянуто более 4,5 километра газопровода на сумму почти 22 миллиона рублей.

Возможность перейти на голубое топливо получили и жители режевского поселка Лесной, где построено 4,4 километра газопровода, освоено 20 миллионов рублей. Кроме того, закончена газификация 1 очереди микрорайона Голый Камень (Нижний Тагил). Протяженность построенных газовых сетей достигает 26 километров, инвестиции холдинга превысили 85,84 миллиона рублей.

"ГАЗЭКС ведет активное строительство практически на всей подведомственной нашему округу территории. До 2020 года холдинг намерен и дальше проводить работы по газификации поселка Черноисточинск, участвовать в продолжении строительства второй очереди микрорайона Голый Камень", - поделился планами Сергей Логинов.

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