С "Уральскими авиалиниями".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" доставит екатеринбуржцев в ОАЭ по спеццене. Перелет в Дубай и обратно обойдется в 18 500 рублей. Сумма включает все сборы, ручную кладь до 5 килограммов и одно место багажа до 23 килограммов. Акция действует на вылеты с 23 июня по 31 августа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Дубай давно покорил туристов не только прозрачным Персидским заливом, но и невероятными небоскребами, завораживающей архитектурой, а также уникальным шоппингом. Там можно отправиться на прогулку к музыкальному фонтану, подняться на Бурдж Халиф или ощутить прохладу снежных гор на настоящем горнолыжном курорте в торговом центре Ski Dubai.

"Уральские авиалинии" выполняют регулярные полеты из Екатеринбурга в Дубай по вторникам. Приобрести билеты по специальной цене можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в колл-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.