В прямом эфире.

В Ирландии ведущего прогноза погоды на телеканале TV3 в прямом смысле слова сдуло из кадра.

23 июня Дерик Хартиган, прячась под большим оранжевым зонтом, в прямом эфире рассказывал зрителям телепередачи Ireland AM о бушующей вокруг него стихии. В это время порыв ветра отнес молодого человека в сторону. Когда "телесиноптик" вновь возник перед камерой, его зонт оказался сломан, передает "Уралинформбюро".

Однако Дерик Хартиган не расстроился, а выложил забавный видеоролик на своем канале на YouTube с комментарием "Мать-природа снова победила".