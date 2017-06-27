×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Работников ММК одарили ананасами за "свежие идеи"26 июня в 15:40

  • Текст

Всего было озвучено 270 рацпредложений.

Накануне Дня изобретателя и рационализатора ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" организовало акцию "Свежая идея". Мероприятие, направленное на дополнительное привлечение работников к рационализаторской деятельности, проходит второй год подряд.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", за одну идею каждому новатору вручался ананас, ставший символом акции, за две - к экзотическому фрукту добавлялись блокнот и ручка. При озвучивании трех рацпредложений подарок пополняла футболка.

За три часа акции общекомбинатовская база новаторских идей увеличилась на 270 предложений. 60 работников подали сразу по три рационализаторские идеи.

Следует отметить, что в 2016 года сотрудники ММК выдвинули более 6 000 рацпредложений. Для активных изобретателей был создан специальный сайт.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×