Всего было озвучено 270 рацпредложений.

Накануне Дня изобретателя и рационализатора ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" организовало акцию "Свежая идея". Мероприятие, направленное на дополнительное привлечение работников к рационализаторской деятельности, проходит второй год подряд.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", за одну идею каждому новатору вручался ананас, ставший символом акции, за две - к экзотическому фрукту добавлялись блокнот и ручка. При озвучивании трех рацпредложений подарок пополняла футболка.

За три часа акции общекомбинатовская база новаторских идей увеличилась на 270 предложений. 60 работников подали сразу по три рационализаторские идеи.

Следует отметить, что в 2016 года сотрудники ММК выдвинули более 6 000 рацпредложений. Для активных изобретателей был создан специальный сайт.