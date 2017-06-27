Во всем виноваты овощи.

В конце мая 2017 года минимальный набор продуктов в среднем по России стоил 4036 рублей. С начала января он подорожал на 9,4%, а за месяц - на 4,2%. При этом инфляция за первые 5 месяцев текущего года составила лишь 1,7%. Такие данные приводит Росстат, передает "Уралинформбюро".

Одним из факторов удорожания минимального набора продуктов эксперты называют резко подскочившие в цене овощи (+80% по некоторым позициям). Связывают это с тем, что в апреле-мае в России заканчиваются собственные запасы плодоовощной продукции и начинаются ее закупки за рубежом.

При этом, по данным исследования, в мае подешевели крупы, яйцо и отечественные сыры.

В минимальный продуктовый набор входят 33 наименования: различные виды мяса, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль.