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В Екатеринбурге разыскивают вандалов с автовышкой26 июня в 16:13

Фотография

За их головы объявлена награда.

Вандалов с автовышкой, на несколько дней оставивших без интернета и телевидения сотни жителей поселка Совхозного, разыскивают в Екатеринбурге.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральской ассоциации операторов связи, злоумышленники орудовали на улице Предельной между Мостовой и Полевой 20 июня 2017 года в период с 18.30 до 20.00. Они обрезали и скинули с опор кабели нескольких провайдеров.

"Вероятно, автовышка с рабочими могла попасть в объективы видеорегистраторов проезжающих мимо автомобилей. Объявлено вознаграждение за информацию, которая поможет в поисках вандалов", - прокомментировали в Уральской ассоциации операторов связи.

Провайдеры подозревают, что злоумышленниками могли быть сотрудники ЕМУП "Горсвет". Именно на их столбах были закреплены провода.

В муниципальном предприятии заявили, что не причастны к случившемуся. "Мы не знаем, кто это сделал. Их провода, вот пусть и разбираются. У нас с ними никакого договора не заключено, они нам никаких денег за аренду не платят. Возможно, это из-за урагана", - пояснили в "Горсвете".

За умышленное повреждение чужого имущества нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы.

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