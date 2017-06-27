Под носом у чиновников.

Жительница Невьянска Светлана Букова, оставшись без крыши над головой, вынуждена пойти на крайние меры. Она начала бессрочную голодовку перед зданием администрации округа. Почти год назад городской суд Невьянска обязал чиновников предоставить Светлане жилье, однако по сей день дело не сдвинулось с мертвой точки.

История Буковой началась в 2012 году, когда ей и супругу по договору социального найма выделили квартиру в бараке в поселке Ударник. Однако в "новенькой" квартире люди не жили и дня.

В подъездах стоят подпорки – чтобы балки не упали.

"Там жить невозможно! Пола нет, как и рам на кухне, в несущей стене – сквозная трещина. В подъезде стоят подпорки – чтобы балки не упали. Часть жильцов съехала, остались только те, кому некуда идти. В квартире нашего соседа потолок держится на подпорках. В доме нет ни отопления, ни воды, ни света. До 1 июля мы живем у друзей, а там, видимо, на улицу", - рассказала Светлана "Уралинформбюро".

Вот уже пять лет женщина обивает пороги чиновничьих кабинетов. На руках у нее – письма к Путину, местной администрации, главам Невьянского городского округа (бывшему и новому) и Свердловской области. Полученные ответы в большинстве своем – отписки в стиле "ждите". В марте 2016 года межведомственная комиссия признала дом №1 в поселке Ударник непригодным для проживания. В июле 2016 года служители Фемиды обязали чиновников предоставить Буковым жилое помещение площадью не менее 29 квадратных метров.

Однако приговор суда – не значит победа. Чиновники опротестовали решение, и только в марте 2017 года вынесенный приговор вступил в законную силу. К решению жилищного вопроса подключились судебные приставы. 11 апреля они возбудили исполнительное производство, и на протяжении почти 3 месяцев напоминали невьянским чиновникам о необходимости решить жилищный вопрос, а главу администрации предупредили об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда. В свою очередь, администрация сообщила приставам, что Буковым предложили жилое помещение из маневренного фонда, однако супруги от него отказались.

"21 июня в ходе телефонного разговора представитель должника пояснила, что администрация от исполнения решения суда не уклоняется, в настоящее время поданы заявки на выделение бюджетных ассигнований на приобретение жилых помещений в рамках государственных программ, субсидий и субвенций из областного бюджета", - сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ регионального УФССП Юлия Пьянкова.

"Сейчас проводится проверка. Смотрим, какие меры приняты приставами и администрацией, есть ли уклонение от решения суда. Предоставить жилье добровольно Буковой должны были в марте", - в свою очередь уточнил невьянский городской прокурор Алексей Лобазов.

Чиновники Невьянского городского округа настаивают, что не отказываются от выполнения обязательств по переселению людей, а промедление объясняют дотационным бюджетом округа. Другими словами, будут вливания из регионального и федерального бюджетов – будет и новое жилье.

"Изначально семья Буковых попросила зарегистрировать их по любому месту жительства и оформить договор соцнайма. О том, что жилье находится в плачевном состоянии, люди знали. Однако настаивали на том, что им важна только регистрация в Невьянском округе", - рассказал заместитель главы администрации Невьянского ГО по социальным вопросам Станислав Делидов.

Мы не можем одновременно взять и всех расселить.

"Сейчас мы занимаемся переселением людей из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. В очереди на переселение по решению суда в 2015-16 годах - порядка 10 семей. Процесс идет. Мы не можем одновременно взять и всех расселить. При наличии финансирования решения суда будут выполнены", - добавил Делидов.

"О какой очереди идет речь? В решении суда указано, что предоставление другого жилого помещения должно быть вне очереди", - возмущается представляющий интересы Светланы общественник Николай Харченко, который видит в действиях ведомств затягивание процессов и перекладывание ответственности.

Впрочем, Светлане от этого не легче. Отчаявшаяся женщина надеется, что голодовка как последняя мера заставит чиновников услышать ее. Ведь неизвестно, сколько придется ждать, если слуги народа затрудняются назвать даже примерную дату решения жилищного вопроса.

Между тем, на сайте "Фонда содействия реформированию ЖКХ" нашлась информация о том, что в конце 2016 года Невьянск досрочно завершил реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года (!). По данным организации, на реализацию программных мероприятий было направлено 35,3 миллиона рублей, из которых 20,8 миллиона — средства фонда, чуть более 8 миллионов — из областного бюджета и 6,35 миллиона – из муниципального.

В таком случае, что мешает администрации заниматься переселенцами "новой волны"? Тем более что региональные власти обещают первоочередную помощь тем муниципалитетам, которые быстро и качественно справились с этой задачей на начальном этапе.

Фото: Николай Харченко