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Россияне готовы отправить наркоманов за "колючку"26 июня в 16:38

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Хотя и считают зависимость болезнью.

Большинство россиян уверены, что употребление наркотиков должно караться лишением свободы. За введение такой меры наказания выступили 78% участников опроса "ВЦИОМ-Спутник", передает "Уралинформбюро".

При этом 45% респондентов считают, что наркомания - болезнь, требующая лечения. В 2014 году таких было в полтора раза меньше - 31%.

За последние годы армия наркозависмых заметно выросла, отмечает каждый второй россиянин (52%), и лишь 18% опрошенных заявили о ее сокращении.

Помочь в борьбе с этой напастью, уверено большинство (93%), поможет полный запрет на свободную продажу любых наркосодержащих веществ, наряду с табаком и алкоголем. Однако 6% россиян были бы не против легализации "мягких" наркотиков.

В телефонном опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.

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