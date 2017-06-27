Спустя сутки поисков.

Счастливой развязкой закончились поиски пожилой женщины с внуком. Они пропали 25 июня в районе деревни Отевка (Нижнесергинский район). В понедельник их обнаружили в лесу.

"Нашлись, живые!» - сообщил "Уралинформбюро" куратор поискового отряда "Лиза Алерт" в Екатеринбурге Станислав Ковалев.

В поиске были задействованы 47 сотрудников силовых ведомств и 4 единицы техники. Кроме того, на место выезжали несколько десятков добровольцев.

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