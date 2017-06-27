Магнитогорские коммунальщики "зажали" 25,7 миллионаСегодня в 08:00
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Полагающиеся поставщикам ресурсов.
Две управляющие компании Магнитогорска не перечислили ресурсоснабжающей компании 25,7 миллиона рублей, собранных с населения за поставку горячей воды и отопление.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, речь идет о ЖРЭУ-2 и ЖРЭУ-8. Первая УК в период с октября 2015 по декабрь 2016 года собрала с горожан 51,7 миллиона рублей. При этом поставщику перевела лишь 38,2 миллиона. Оставшимися 13,5 миллионами коммунальщики распорядились по своему усмотрению. ЖРЭУ-8 в течение того же периода "зажало" 12,2 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).
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