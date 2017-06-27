И офисы тоже.

"Единая Россия" озадачилась решением проблемы с яслями для детей до 3 лет и разработала ряд предложений по повышению доступности дошкольного образования. В частности, "медведи" предлагают устраивать ясли на предприятиях и в офисах, где трудятся родители малышей, -сообщили "Уралинформбюро" в свердловском региональном отделении партии.

По данным ЕР, дошкольным образованием сегодня охвачены чуть больше 80% российских малышей. "Большое количество женщин хотели бы выйти на работу, однако им попросту не с кем оставить детей ясельного возраста. И эту проблему необходимо решать", - заявил представитель "Единой России" Валерий Рязанский.

Теперь единоросам предстоит провести мониторинг потребности в дошкольном образовании в регионах, а правительству РФ – разработать программу строительства помещений для размещения яслей.