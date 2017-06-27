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Жители Югры поднимают бунт и требуют 15 миллиардов рублей26 июня в 18:35

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Для своих детей.

Жители Сургута протестуют против идеи ликвидации регионального Фонда поколений и отмены именных выплат детям ХМАО - Югра. Такую инициативу на днях одобрили ряд комитетов региональной Думы. Парламентарии ссылаются на то, что предоставление денежных выплат не учитывает принципа адресности и критериев нуждаемости, подразумеваемых общероссийским подходом к мерам социальной поддержки.

Как пояснила "Уралинформбюро" член инициативной группы граждан Юлия Шульга, под обращением на имя председателя окружной думы Бориса Хохрякова собрано уже порядка 500 подписей, которые будут направлены ему 29 июня. Также югорчане намерены направить коллективное письмо в прокуратуру, чтобы сотрудники ведомства разобрались в ситуации.

При создании Фонда поколений планировалось, что югорчане, родившиеся после 2000 года, с 1 января 2018 года получат единовременную выплату в 20 МРОТ. На эти цели за время своего существования фонд собрал порядка 15 миллиардов рублей в виде денежных средств и имущества.

Власти Югры более 15 лет активно позиционировали Фонд, и только сейчас, когда дело подошло к выплатам, озадачились несоответствием регионального и федерального законодательства. Чиновники утверждают, что адресные выплаты в размере 116 тысяч рублей на ребенка предусмотрены Югорским семейным капиталом. А средства Фонда поколений будут направлены на строительство школ, в том числе в труднодоступных пунктах региона.

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