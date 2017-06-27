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Екатеринбург оставят без парковки на Площади 1905 года26 июня в 20:08

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На день.

В полдень 27 июня 2017 года под окнами мэрии Екатеринбурга пройдет церемония передачи ключей от новых школьных автобусов представителям образовательных учреждений Свердловской области.

45 машин, приобретенных в рамках региональной программы обновления автопарка учебных заведений, отправятся в 24 муниципалитета.

В связи с проведением мероприятия парковка на Площади 1905 года будет закрыта с 23.00 26 июня до 17.00 следующего дня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

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